ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವತ್ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ; ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವತ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

FAKE IAS OFFICER
ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವತ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 3:34 PM IST

ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವತ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.

ನಾಗ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗವತ್, ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಳು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಯಂತಹ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಪನಾಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಕಲ್ಪನಾ ನಾಗ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರಿಗೂ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಡ್ಕೊ ಪೊಲೀಸರು ಡಾ. ಪಠಾಣ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಪನಾ, ಅನೇಕ ಜನರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆವು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಂಚನೆ: ಕಲ್ಪನಾ ತಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ವಂಚಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಶ್ತೇಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಹಲವು ನಾಯಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೇಳಿದಳು. ಆಕೆ ಕೇಳಿದ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಅಶ್ತೇಕರ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಓಎಸ್‌ಡಿ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಡಿಂಪಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹರ್ಜೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಫ್ಘನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಶ್ರಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ: ಈ ಮೂವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರು? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು? ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಪನಾಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

