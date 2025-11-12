ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರಿಕರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟೆಂಡರ್: ನಾಲ್ವರಿಗೆ ₹1.15 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ
ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 12, 2025 at 8:06 PM IST
ನಾಸಿಕ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ - ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್ನ ಪಂಚವಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರುದಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಥಾಣೆಯ ರವಿಕಾಂತ್ ಶೇವಾಲೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಶೇವಾಲೆ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ರೋಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಾವು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಭಿವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಪವಾರ್ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜೀವ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ನಿಕಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಂಕಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಭಿವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದರು. 1 ಕೋಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಸಿಕ್ನ ಪಂಚವಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರೋಕ್ಡೆ ಮತ್ತು ಶೇವಾಲೆ ವೈದ್ಯರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಿವಾಂಡಿಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೂರುದಾರರಿಗೆ 1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕ್ನಂತೆಯೇ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ: ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದರೆ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದು ಪಂಚವಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
