ಪಿಎನ್ಬಿ 17 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : September 1, 2026 at 3:31 PM IST
ಸಹಾರನ್ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಹಾರನ್ಪುರದ ಗಂಟಾಘರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ) ಶಾಖೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.40 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 17 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನ ಆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೋಟುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಚರ್ಚೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಚಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ: ಪಿಎನ್ಬಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹11.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐನ ಜೈಪುರ ಚಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈಪುರ ಚಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 4,30,900 ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೀರತ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಬೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಾರನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ಕೀಪರ್ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟುಗಳ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಶಾಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಆತ ನೋಟುಗಳ ಕಂತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಕೊರತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನ ಸಮಗ್ರ ಆಡಿಟ್ ಆರಂಭಿಸಿತು. ನೋಟುಗಳ ಎಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹7.40 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದೀಗ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹17 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಸಹಾರನ್ಪುರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಸೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣದ ಯಮುನಾನಗರ - ಜಗಾಧ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ಸಂಜೆ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮೂವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನೂ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರವೇನು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ.
ಹೌಸ್ಕೀಪರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ: ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ಕೀಪರ್ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ ನೋಟುಗಳ ಕಂತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೌಸ್ಕೀಪರ್ ಹಣ ತೆಗೆದ ಘಟನೆಗೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು. ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಇತರ ಶಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಐ ಚಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಐಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಡಿಐಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್ಗಳು, ಸೀಲ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗದು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಎಣಿಸಿದ್ದರು, ಯಾವ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪಿಎನ್ಬಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ: ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಡಿಐಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಸೋಫಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎನ್ಬಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ತನಿಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯಾದರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡಗುತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ₹17 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳೂ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾರನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಹಾರನ್ಪುರದ ಹೊರಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರಬಹುದು.
ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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