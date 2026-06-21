ಸೇನೆಯ ನಕಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೇನೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 21, 2026 at 6:01 PM IST
ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆತಂಕದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಕಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯೋರ್ವ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂದಿರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಆತನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ. ಸಿಂಘದ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಧಿ, ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, '' ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15ಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸಿಘದ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ '' ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಮಂದಿರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂದಿರದ ನಾಲ್ಕೂ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದತೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಈತ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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