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ಸೇನೆಯ ನಕಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೇನೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

FAKE ARMY OFFICER
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಕಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 6:01 PM IST

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ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್​ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆತಂಕದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಕಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯೋರ್ವ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂದಿರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಆತನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ. ಸಿಂಘದ್ವಾರ್​ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್ ಪಾಧಿ, ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, '' ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15ಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸಿಘದ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ '' ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ್​ ಮಂದಿರವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಮಂದಿರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂದಿರದ ನಾಲ್ಕೂ ಗೇಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದತೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಈತ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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FAKE ARMY OFFICER

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