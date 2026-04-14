ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು; ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ನಾಯಿಯೊಂದನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೋಧಪುರದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 3:50 PM IST
ಜೋಧ್ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ನಗರದ ಸಲವಾಸ್-ಬೋರನಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿಯಿಂದ ಜೆಸಿಬಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವುದು ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ನಾಯಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿವೇಕ್ ವಿಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದಿಲೀಪ್ ಖಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮೈನ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೊಂದ ನಾಯಿ ಆಗಾಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಮೈನ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾನುವಾರ ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ, ನಾಯಿ ತಂತಿಯ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಿಯ ದೇಹವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದರು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 2025 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ವಿರುದ್ಧ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಯಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹರೀಶ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಘಟನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06.40 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಹರೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹರೀ ಎಂಬಾತನು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.