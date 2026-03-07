ETV Bharat / bharat

Fact Check: ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಬಳಿ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ರಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದ ಪಿಐಬಿ

ಇದು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಆರೋಪವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

Fact Check: Government Busts Social Media Claims Of New Union Territory Near Siliguri Corridor
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಚೆಕ್​ ((X/@PIBFactCheck)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸುದ್ದಿಯು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಚೆಕ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಐಬಿ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಆರೋಪವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಐಬಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಹಾರದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ನ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಿತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಳಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದೆ.

ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ರಚನೆಗೆ ಬಿಹಾರದ ಪುರೆನಿಯಾ, ಅರಾರಿಯಾ, ಕಿಶನ್​ಗಂಜ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿನಜ್ಪುರ್​ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ ಕುರಿತು: ಭಾರತದ ಚಿಕನ್​ ನೆಕ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್​, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಭೂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಅದರ ಎಂಟು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಭೂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 45 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

