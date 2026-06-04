ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ UPSC; ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ!
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆತನ ಮುಖ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : June 4, 2026 at 5:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ - UPSC ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೋಟೋ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆತನ ಮುಖ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ - ಫೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇರ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರುತನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು UPSC ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 24 ರಂದು ನಡೆದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ 2,072 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ UPSC ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 8,19,732 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.49 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MeitY) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ - ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ (NeGD) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ UPSC ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ UPSC ವಿವರವಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು (SOP) ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಬಹು ಸುತ್ತಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು UPSC ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ವೇಗ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಕೇವಲ 6–8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು 7,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12,000 ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಜಿಡಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಆಯೋಗದ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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