ಕಣ್ಣೊಳಗೂ ಟ್ಯಾಟೂ! ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ತಪ್ಪದೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳಿ

ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಗೀಳಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಸೇಫ್​ ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,

'Eye Tattoos A Dangerous Trend': Doctors Warn Of Permanent Vision Loss
Published : February 18, 2026 at 1:58 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 2:46 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ (ಟ್ಯಾಟೂ) ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈ, ಕಾಲು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ.. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಳಗೂ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ​ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್​. ಇಂಥ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ) ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಜಗತ್ತೇ ಕತ್ತಲೆಯಾದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಗೀಳಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಸೇಫ್​ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಿರಿ:

  • ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಂಡೋಫ್ಥಾಲ್ಮಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು.
  • ಹಚ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಾಯಿ ರೆಟಿನಾ (ದೃಷ್ಟಿಪಟಲ) ಮತ್ತು ಗಾಜು ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  • ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಎಡಿಮಾ (ಊತ), ಗ್ಲುಕೋಮಾ, ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  • ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ತ್ವಚೆಯ ರಚನೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುದರಿಂದ ತಜ್ಞರಲ್ಲದವರು ಈ ತರಹದ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ.
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ವಿಧಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಕಾರ್ನಿಯಾ, ರೆಟಿನಾ ಮತ್ತು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಲ್ಲರು. ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಿಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ಹಚ್ಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯ. ಅವು ವಿವಿಧ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಐವಿಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಯುವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಾಯಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ತರಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. - ಡಾ.ರಾಜಲಿಂಗಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

