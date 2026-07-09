ಪರಮಾಣು, ಸಾಗರ, ಖನಿಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಹಿ
ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : July 9, 2026 at 5:30 PM IST
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ, ಯುರೇನಿಯಂ ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಭಯ ನಾಯಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಇಂಧನ, ಸೈಬರ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ: ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಇಂದು ನಾವು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಶುದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಸೈಬರ್, ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ ಸಹಾಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆವು.
ಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್: ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ - ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋ - ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಹೊಸ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಪ್ರಂಬನನ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮತ