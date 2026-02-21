ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತುದಾರರಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್

ETV Bharat / bharat

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US SC VERDICT ON TARIFFS
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
ನವದೆಹಲಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು (reciprocal tariffs) ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (ಜಿಟಿಆರ್​​ಐ) ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್‌ಐಇಒ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್‌ಸಿ ರಾಲ್ಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್​ 232 ಸುಂಕ ಈಗಲೂ ಜಾರಿ: ಟ್ರಂಪ್​ ಹಾಕಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್​ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 232ರ ಪ್ರಕಾರದ ದುಬಾರಿ ಸುಂಕ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಇದು ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ, ಪಾವತಿಸಿದ ಸುಂಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ರಾಲ್ಹನ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಟಿಆರ್‌ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 232ರ ಅಡಿ ಸುಂಕಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್​ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 40 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ಈಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2021 ರಿಂದ 25ರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರತಿಶತ ರಫ್ತಾದರೆ, 6.22 ಪ್ರತಿಶತ ಆಮದಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 10.73 ರಷ್ಟು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು 186 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.

ಯುಎಸ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪೇನು? ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಸುಂಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 9 ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠವು, 6:3 ರ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪನ್ನೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಂತೆ ಈಗಿನ ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

