ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ನವೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರಲು ಚೀನಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 1:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಿವೆ. ಈಗ, ಭಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣವೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ, ನವೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು (TBMs) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಹೆವಿ - ಡ್ಯೂಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹು ಬಳಕೆಯ (dual-use) ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಎರಡೂ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?: ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಚೀನಾ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಚೀನಾ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ - ಪ್ರದೇಶದ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೆ ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉಕ್ಕಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಂಗವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಲೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಭೂಗತ ಸುರಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಸುರಂಗವನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಫ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೇಗದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಚೀನಾದಿಂದ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಭಾರತವು ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?: TBM ಗಳ ಸ್ವಾಧೀನವು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುಗಮ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಬೀಜಿಂಗ್ ರಫ್ತುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು
ಚೀನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಹು - ಬಳಕೆಯೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚೀನೀ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಚೀನಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಸೈನ್ಯದ ಚಲನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ "ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ TBM ಗಳ ಭಾರತದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು" ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವು ಚೀನಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರ ಅಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿವೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯು ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಿವಾದಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ, TBM ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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