Explained: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟವೇ! ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ?
ದೆಹಲಿಗೆ ಮಾರಕ ಹೊಗೆಮಿಶ್ರಿತ ಮಂಜು ಮರಳಿದೆ. ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 500 ತಲುಪಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
Published : December 15, 2025 at 5:56 PM IST
ಸುರಭಿ ಗುಪ್ತಾ
ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗದೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಪರಿಸ್ಧಿತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ 34 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಈಗ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬದುಕನ್ನೇ ವಿಷಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು (AI) ತೀವ್ರ, ಗಂಭೀರ ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ನಗರದ ಸರಾಸರಿ AQI 498ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜನರು ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಉರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗು ಕೇವಲ ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳಿಯೇ ನಗರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಗೋಚರತೆ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 493ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರೂ ಕೂಡಾ ಹೊರಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರಾಪುಲ್ಲಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 433, ಬರಾಖಂಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ 474, ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರಿ 498ರೊಂದಿಗೆ ಹವಾಗುಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 40 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 38 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಗಂಭೀರ' ವಾಯುಗುಣಮಟ್ವ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವೇನು?:
ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. ಒಳಬರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20 ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮತ್ತು ದುಬೈನಿಂದ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಅಕಾಸಾ ಏರ್ ಹಾರಾಟವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ರೈಲುಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರ್ವರೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ (GRAP)ನ IVನೇ ಹಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಿಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) 'ಕಿತ್ತಳೆ' ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಸರಾಸರಿ 461 AQI ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣವಿದು. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 401-500 AQI ಅನ್ನು 'ಗಂಭೀರ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
IMD ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, NCR ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಂದು ವಾಯುವ್ಯದಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೇವಲ ತಂಗಾಳಿ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 4.2 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಚಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ವಿಲೋಮ (ಶೀತ, ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ವಾಹನಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳ ಧೂಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವ ಪಂಪ್ಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾರಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾತಾವಣ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 51 'ತೀವ್ರ' AQI (401+) ದಿನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಇಂತಹ 40 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶೇಕಡಾ 28ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ 16 ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ (301-400)' ಮತ್ತು 'ತೀವ್ರ' ದಿನಗಳು ಒಟ್ಟು 71 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. 2025ರಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 80 ದಿನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ-ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಸರಾಸರಿ AQI 187 ಆಗಿದ್ದು, 2018 ರಲ್ಲಿ 213ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ "ಉತ್ತಮ" ದಿನಗಳು (200 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ AQI) 200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 2016 ರಲ್ಲಿ 110ಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 'ತೀವ್ರ ಪ್ಲಸ್ (450+)' ದಿನಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ಚೆರ್ರಿ-ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆಯ ದಿನಗಳು ಎಂಬ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಿರಿದಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂದು ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರವಾದಿ ಮನು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೊಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಉದ್ದೇಶ, ನೀತಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಳಿಗಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೊಗೆಯ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಚಿಂತನ್ ಪರಿಸರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಥಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,"ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದ ಕಾರಣ ನಾವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ NCRನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಬಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಫ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸಲ್ಫರೈಸೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿಲ್ಲ. NCR ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಶೇ.37 ಮಾತ್ರ ದೆಹಲಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂಚಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಗೆಮಿಶ್ರಿತ ಮಂಜು ದಿನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ. ನಮಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
TERI ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಎನ್.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು,"ಮಂಜು ರಚನೆಯು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಹೊಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ 'ತೀವ್ರ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿರಂತರ, ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸವಾಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಿಸರವಾದಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೆಹಲಿಯ ಹೊಗೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಳಿಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಗರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಮೇದಾಂತ ಮೂಲಚಂದ್ ಹೃದಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "PM2.5 ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಿಯೋಲಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ, ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ, ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಶೀತವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಆಸ್ತಮಾ, ತೀವ್ರವಾದ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು, ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ:
ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. "ನಾನು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದ ಪಾಯಲ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
"ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ 5-10 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ನಯಾಬ್ ಬೇಸರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಮನು ಸಿಂಗ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಋತುಮಾನದ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುವವರೆಗೂ ದೆಹಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ.
