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Explained: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹೊಸತನ ನೀಡಲು 'VIJAY' ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಧೀರಜ್​ ಸೇಠ್​

ಹೊಸ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್​ ಧೀರಜ್​ ಸೇಠ್​. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಬದಲಿಸಲು ವಿಜಯ್​ ಸೂತ್ರ ಪರಿಚಯ.

WHAT IS VIJAY ROADMAP
ಹೊಸ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್​ ಧೀರಜ್​ ಸೇಠ್ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 4:23 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

31ನೇ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, 'ವಿಜಯ್' ಎಂಬ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಸೈನ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸೈನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಜಯ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಜಯ್' ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಪ್ರಪಂಚದ ಸೇನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಜನರಲ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಖರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸೂಚನೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗಳು, ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯೂ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಜಯ್​ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ 'ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದಶಕ' (2023-2032) ದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.

'VIJAY' ಪದ ಏನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ?

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ VIJAY ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಅದರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಲ್ ಸೇಠ್​ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

V: ವಿಜೆಲೆನ್ಸ್​ ಅಂಡ್​ ರೀಡ್​ನೆಸ್​

ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಒಎಎಸ್, "ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

I: ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂಡ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್ಮೇಶನ್​​

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸೇನಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೇನಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಪ್​​ಡೇಟ್​ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೊಸತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾದರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತ.

J: ಜಾಯಿಂಟ್​ನೆಸ್​ ಅಂಡ್​ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್​

ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ನಡುವೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ ಸೇಠ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A: ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಯಾರಾದ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

Y: ಯೋಧ ಮೊದಲು

Y ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದರೂ, ಅದು ಸೂಚಿಸುವ ಯೋಧ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿವೀರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೋಧರವರೆಗೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮುಖರು. ತರಬೇತಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಯುದ್ಧಗಳ ವೇಳೆ ಜನರಲ್ ಸೇಠ್​ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಸೈನ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಐದು ವಿಶಾಲ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಬಲಿಷ್ಠ ಗಡಿ ಕಾಯುವಿಕೆ
  • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆಧುನೀಕರಣ
  • ಮೂರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ
  • ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ
  • ಸೈನಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ 2047 ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಈ 'ವಿಜಯ್​' ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತೇನಾಗಿತ್ತು?;

ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜನರಲ್​ ಧೀರಜ್​ ಸೇಠ್​ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯ ಕ್ಷಣ. ಸೇನೆಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ ಸೇಠ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾದ, ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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