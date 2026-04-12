ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ: ಹೇಗಿದೆ ಕಾರ್ಯ?
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : April 12, 2026 at 8:27 PM IST
ಗೋರಖ್ಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜಲಾವೃತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ 'ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಗೋರಖ್ಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ: ಕೇವಲ ಎಐ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT), ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Data Analytics), ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಗೋರಖ್ಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಗರ್ವಾಲ್, "ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ: ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಮೀರಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಿ, ಪಂಪ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
- ನಗರದ 28 ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು (Hotspots) ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 24x7 ತುರ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ದೂರು ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಜುಲೈ 23, 2025 ರಂದು 'ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶ'ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 'ಗೋರಖ್ಪುರ ಮಾದರಿ'ಯನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
