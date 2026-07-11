ಅವಧಿ ಮುಗಿದ, ಕೊಳೆತ, ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಆರೋಪ: ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ 9 ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ FSSAI
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ, ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪ - ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್
Published : July 11, 2026 at 4:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ, ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಐ) 9 ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ, ಹಾಳಾದ, ಕೊಳೆತ, ಕಲುಷಿತ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಐನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅನುಮೋದಿಸದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.
FSSAI has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the FSS Act 2006.— FSSAI (@fssaiindia) July 11, 2026
The FBO has been directed to submit a detailed explanation & compliance report failing which appropriate legal action will be initiated #FSSAINotice pic.twitter.com/wxejz38L7T
ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರೈಕೆ: ಅದೇ ರೀತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'Healthify 100% Whey Protein 1 kg' ಮತ್ತು 'Noice Homestyle Madras Mixture with Peanuts' ಅನ್ನು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಕೊಳೆತ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಸೇವನೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ, 'kakke da paratha' ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇವನೆಗೆ ಅನರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೂರುಗಳು ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ವೇದಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಿಶು ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕಲಬೆರಕೆ: "ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ ಶಿಶು ಆಹಾರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಹದಗೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅನುಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮರಳಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಲುಷಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪಾದ, ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ.
ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ: ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ವೇದಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರ ದೂರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ವರದಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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