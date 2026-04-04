'ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅನುಭವದ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲ್ಲ': ಕಡ್ಡಾಯ TET ಪಾಸು ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರ ಪೂರ್ವ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ TET ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು 'ಅನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 6:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಟಿಇಟಿ) ಪಾಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ದೆಹಲಿಯ ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು 2027ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು (ಆರ್ಟಿಇ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಟಿಇಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2011 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಾದವೇನು?: ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನೇಮಕಾತಿ ನಂತರ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕುಶಿನಗರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2011 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಟಿಇಟಿ 2011 ರ ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
2011 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಆಲಿಸಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು TFI ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ನಂತರ ಈ ನಿಯಮವೇಕೆ?: ಬಿಹಾರದ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
"ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿಯ ವೇಳೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಾವು ಬೋಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೇವೆ: ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಖಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಟಿಇಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಸು ಆದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.
