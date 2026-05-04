ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು Vs ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : May 4, 2026 at 6:41 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮತದಾನ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳೆಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸೋಲು, ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಬಾಬು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಟಿವಿಕೆಯ ಮುನ್ನಡೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದವರ ಭವಿಷ್ಯ ತಲೆಕೆಳಗು: ರಾಜ್ಯದ 234 ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ 109 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ 59 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 45 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟಿವಿಕೆಗೆ 98 -120 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಊಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇವೆ.
ವಿಜಯ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2024 ರಂದು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗೊ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2024 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು "ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ" ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು "ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಎದುರಾಳಿ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ಊಹಿಸಿದ್ದರು, ಬಹುಪಾಲು ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 1977 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಗೆಲುವಿನಂತೆಯೇ ಟಿವಿಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆಗೆ 98-120 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10-12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಟಿವಿಕೆಗೆ 63-74 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೇವಲ 18-24 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ರಾಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯವು ಚುನಾವಣೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯವು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 181-203 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ 205 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) 126 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 102 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಗಮನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ (93-111) ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು. ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ: ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಯುಡಿಎಫ್) ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ (ಯುಡಿಎಫ್) ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 102 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಪುದುಚೇರಿ: ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ) 11 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಂಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು . ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜೆಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಡಿಎ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 17 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 30 ಸದಸ್ಯರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
