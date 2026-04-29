ಎಕ್ಸಿಟ್​ ಪೋಲ್​: ಬಂಗಾಳ ಕೋಟೆಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ v/s ದೀದಿ ಫೈಟ್​: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಅಧಿಕಾರ?

ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ v/s ದೀದಿ ನಡುವೆ ಫೈಟ್​ ಇರಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 29, 2026 at 9:00 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೋತ್ತರಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಬಂಗಾಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿವೆ ಎಂದರೆ, ಮೂರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭವಿಷ್ಯ: ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್‌ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 146 ರಿಂದ 175 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೂರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಟಿಎಂಸಿಗೆ 177-205 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ 148 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹುಮತ.

2021 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ 215 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ 77 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್, ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್​, ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ, ಜೆವಿಸಿ, ಪೋಲ್​ ಡೈರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ 294 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 146 ರಿಂದ 171 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಇತ್ತ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿ ಪರ ಪೋಲ್​ ಆಫ್​ ಎಕ್ಸಿಟ್​ ಪೋಲ್ಸ್​, ಪೀಪಲ್ಸ್​ ಪಲ್ಸ್​, ಜನಮತ ಪಲ್ಸ್​ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು 177- 187 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಟಿಎಂಸಿಯೂ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೇ 4ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ: ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕಮಾಲ್​ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕಾಗಿ 118 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 130 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 122-132 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ 125-145 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ 145-160 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿ 65 ರಿಂದ 110 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡದ ನಟ ವಿಜಯ್​?: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಕಿಂಗ್​ ಪಿನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಟಿವಿಕೆಗೆ 2 ರಿಂದ 10 ಸ್ಥಾನಗಳು, 5-8 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್- ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು 98-120 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

