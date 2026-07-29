23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ತಾಯಿ!:ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುತ್ರ!
ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ: 23 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗನೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ S. Srinivasan ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 7:36 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು: 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ವಿವಿಧ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿರುಧುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂಮಲೈಪಟ್ಟಿ ಅನೈಕುಲಂ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೌಂಡಂಪಾಳಯಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌಂಡಂಪಾಳಯಂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಆತನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆ ನಂತರ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ಆತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮಗನ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಆತನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆತ ಸತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೈಚಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜುಲೈ 1 ರಂದು, ತಿರುಪ್ಪೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲ್ಲಡಂ ಪ್ರದೇಶದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಟಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಚ್ಖಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ನಾ ಫರ್ಜ್ ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಾಯಿ ಸುಂದರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ನನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕರೆತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು.
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಾಯಿ ಸುಂದರಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಕಿರಿಯಪ್ಪನವರ್, ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಟಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಚ್ಖಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ನಾ ಫರ್ಜ್ ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಆ ನಂತರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಂದರಿ, ಸಹೋದರ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರು ಲಚ್ಖಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ನಾ ಫರ್ಜ್ ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚಂಡೀಗಢ ತಮಿಳು ಸಂಗಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಚಂಡೀಗಢ ತಮಿಳು ಸಂಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರನ್, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ, ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ: 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಸುಂದರಿ, ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಚಂಡೀಗಢ ತಮಿಳು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೀಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕರೆತರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂಡೀಗಢ ತಮಿಳು ಸಂಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀತಕ್ಕಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್: 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಊಟ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಪ್ನಾ ಫರ್ಜ್ ಸೇವಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೋಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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