Exclusive | ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕರೆ
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಭಾರತ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 7:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ದೇಶವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆದರೂ, ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಭಾರತವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು: "ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತೈಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ಇರಾನಿನ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಆಮದು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶವು ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ತೈಲ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು. ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: "ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಧನ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇರಾಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಅಂದು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭೂಗತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಮಂಗಳೂರು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೂ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದರು.
ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಕಡಿಮೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 15 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತೈಲ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲದೇ, ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಹ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಧನ ನೀತಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೊಯ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
