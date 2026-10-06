ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ಕುಮಾರ್ರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ದುರ್ಬಲ: ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆರೋಪ
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2026 at 1:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಮತಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯಡಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 46 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಇಸಿ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
"ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ. ಅವರು ಸಿಇಸಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್, "ದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಮತದಾರರೇ?. ಎಸ್ಐಆರ್ಗೂ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಗ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೇಗೆ 'ಅಕ್ರಮ'ರಾದರು" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದೆಹಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ. ಈ ಪೈಕಿ 46 ರಿಂದ 47 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಾನು, "ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಿಯೋಗದ ಕುರಿತಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯೋಗವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಂಸದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜಂಗ್, "ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿವೃತ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ನನಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 15-16 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್, 2009 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 2013 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಅವರ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
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