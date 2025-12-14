ETV Bharat / bharat

Exclusive - 'ಖುಷಿ ತಂದ ಪುತ್ರನ ಸರಳ ವಿವಾಹ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಯೋಜನೆ': ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮಾತುಕತೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಸಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

MADHYA PRADESH CM INTERVIEW
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮಾತುಕತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 1:57 PM IST

ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಾ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾದವ್ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯಾದವ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂಬುದು ಸಿಎಂ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಮಾತು.

ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸರಳ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಾಯಿಯ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹೋದರನ ಮಗನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರಿಂದ 200 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದರು.

ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ರಿಂದ 50 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಕಿರಿಯ ಮಗನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಲು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯೂ ಒಪ್ಪಿದರು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಮಗನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಣಿ, ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರ, ರೈತನ ಮಗ ಇದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಭಾಗ ಎಂದು ಸಾರಿದೆವು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ತಂದ ಕೆಲಸ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯಾದವ್​​ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಕ್ಸಲ್​ ವಾದವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾಲವು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.

"ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದವು. ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಾವು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆನ್-ಬೆಟ್ವಾ ಯೋಜನೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ವತಿ-ಕಾಳಿಸಿಂಧ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಾಪಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 'ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್' (ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಡಾ. ಅಭಿಮನ್ಯು. ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿತು. ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ 21 ಜೋಡಿಗೆ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​

ವಿಶ್ವದ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಪುರಾತನ ಯಂತ್ರದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ

MP GOVT 2 YEARS COMPLETED
MOHAN YADAV REPORT CARD
MOHAN YADAV SON WEDDING
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್​ ಯಾದವ್​
MADHYA PRADESH CM INTERVIEW

