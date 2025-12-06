ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀರಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯೇ ಮಾಯ: ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಾಗ್ರಹ
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀರಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 6, 2025 at 7:12 PM IST
ಥಾಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಂದು ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿನ ಭಿವಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೀರಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸತಿ ಬಾವಿಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಿವಂಡಿ ತಹಸಿಲ್ಗೆ ಬರುವ ಪಡ್ಘಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಬಾವಿಯು ಈಗ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಬಾವಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾವಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನ?: "ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಬಾವಿ ಇರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?. ಬಾವಿಯು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ಎಂದು 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶರದ್ ಸಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಡ್ಘಾ ಮೂಲದ ಕವಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಭಿವಂಡಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಈ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಬಾವಿಯು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹು ಮಾಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ" ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
9 ರಂದು ಬಾವಿ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ: ಪಾಡ್ಘಾ ಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಗ್ವಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಯತೆ, "ಈ ಬಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದಂದು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೈತ್ಯಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಾದರ್ನ ರಾಜಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಹ ಎಡತಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪದ್ಘಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾವಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಪದ್ಘಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 79/10 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸತಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀರಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಾವಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅದರ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
1927ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀರಿನ ಚಳವಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಡ್ಘಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸತಿ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾಶಿನಾಥ್ ದೊಂಡೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು.
