Exclusive: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎನ್‌ಜಿಒ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂರು ವಿವಿಗಳು

ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ವಿವಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 12, 2026 at 8:38 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' (KCF) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KU), ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IUST) ಮತ್ತು ಶೇರ್-ಎ-ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (SKUAST) ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಸಿಎಫ್​ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ವಿವಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್​​ಜಿಒದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಜೂರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಐಸಿಯುಟಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಸ್​ಕೆಯುಎಎಸ್​ಟಿ ವಿವಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಎನ್‌ಜಿಒ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಸಿಎಫ್​​ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

