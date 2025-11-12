ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ: NDAದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉತ್ಸಾಹ - ಸಿಹಿ ಹಂಚಲು ಈಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ NDA ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು NDA ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ NDA ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ NDA ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಡ್ಡು ಹಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 501 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಅದಮ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ: ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. NDA ಸರ್ಕಾರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2010 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ: 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ನಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 2010 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಅಲೆಯು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಬಿಹಾರದ ಜನರು, 'ಬಿಹಾರಿ' ಪದವನ್ನು ಅವಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿದವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ. ಡಬಲ್ - ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ - ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಡಿಎ 2010 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ : ಎಚ್ಎಎಂ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ NDA ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯು ಮತಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು 2010 ರ ಅಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್: ಖಾಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುವುದು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸದಿರುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು HAM ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
243 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಮತದಾನ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 65.08 ರಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 2ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಶೇ. 69.12 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 67 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
