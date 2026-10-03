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SIR ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ‍್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಆಯೋಗವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.

Ex-SC, HC Judges Form Independent Panel To Look Into SIR
SIR ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ‍್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 8:06 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ - SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಕೀಲರ ಸಂಘವೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್​ - LAFC ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮದನ್ ಬಿ. ಲೋಕೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಆಯೋಗವು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಿಂಧುತ್ವ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ರಚಿಸಲಾದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯೋಗವು, SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಿಂಧುತ್ವ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೋಕೂರ್ ಅವರಲ್ಲದೇ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಕೆ. ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬದರ್ ದುರೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತನ್ನ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಯೋಗವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೀಠಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಾಗರಿಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು LAFC ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್, ಚಂದರ್ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಶಾಂತ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್, ರಾಜು ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಮಾಮೆನ್ ಜಾನ್, ವಾರಿಶಾ ಫರಾಸತ್ ಮತ್ತು ವೃಂದಾ ಗ್ರೋವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

FORMER SC HC JUDGES
SPECIAL INTENSIVE REVISION
EC SIR ROW
ನಿವೃತ್ತ ಜಡ್ಜ್​ಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿ
JUDGES INDEPENDENT PANEL SIR

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