ಬಿಜೆಡಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಮಂತರಾಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ?
ಬಿಜೆಡಿಯ ದೇಬಾಶಿಶ್ ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.
Published : May 26, 2026 at 2:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಡಿ) ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದೇಬಾಶಿಶ್ ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರು. ಬಿಜೆಡಿಯಿಂದ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ, ಬಿಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಮೋದಿ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಭಾಗಿದಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
VIDEO | Delhi: After joining BJP, Rajya Sabha MP Debashish Samantaray, says, " first of all, i would like to thank prime minister narendra modi. today, he has blessed me and included me among his team so that i can contribute to his vision for india. he has dreamt of building a…
"ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಡಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ: ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವಿಭಜಿತ ಕಟಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಸಮಂತರಾಯ ಅವರು ಬಿಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಡಿಶಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2000 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಟಿರ್ಟೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2009 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ಕಟಕ್-ಬರಾಬತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರು ಬಿಜೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಮಂತರಾಯ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಕಟಕ್, ತಿರ್ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರದೀಪ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಜೆಡಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಮೊಹಾಂತ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರಂತೆ, ಸಮಂತರಾಯ್ ಅವರೂ ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
