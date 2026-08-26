ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಡಿಎಸ್
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 26, 2026 at 12:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಮೂರೂ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಮೂರು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಆದರೆ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ,ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಿಒಕೆಯ ಬಹವಾಲ್ಪುರದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು - ನೋವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ದಾಳಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ನಡೆಸಿತ್ತು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜನರಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಇದು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ, ಮಾನವ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 7ರ ಮುಂಜಾನೆ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುರಿಡ್ಕೆಯ ಮರ್ಕಜ್ ತಯ್ಯಬಾ ಮತ್ತು ಬಹವಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ್ಕಜ್ ಸುಭಾನಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇದ್ದವು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಅಧಿಕಾರದ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಮೂರೂ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹವಾಲ್ಪುರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರಣ ನಾವು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಗುರಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಬಹವಾಲ್ಪುರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೊಡನೆಯೇ, ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಯ್ಟರ್ ಮ್ಯುನೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
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