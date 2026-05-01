EVM ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ-ಟಿಎಂಸಿ ಘರ್ಷಣೆ: ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಭದ್ರತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಮತಾ

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​​​ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ.

MAMATA FEARS EVM TAMPERING
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ, ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರಾದ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್, ಶಶಿ ಪಂಜಾ ಧರಣಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 1, 2026 at 3:45 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ನೇತಾಜಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಗುರುವಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮತಯಂತ್ರಗಳಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​​ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ "ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆ" ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದೆ.

ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು, ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದಾಳಿ.. ಹೀಗೆ ಅವರು (ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಇಸಿ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರದಂತಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು "ಆಘಾತಕಾರಿ" ಎಂದಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉಪನಾಯಕಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಘೋಷ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖುದಿರಾಮ್ ಅನುಶೀಲನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಪಂಜಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದು ಕೆಲಕಾಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಇವಿಎಂ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಬಾನಿಪುರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಖಾವತ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ 159-ಭಬಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನ್ಹಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 10:30 ರವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆವರಣದೊಳಗೆಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣವನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

