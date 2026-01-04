ETV Bharat / bharat

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಮನಗರ ಬಳಿ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತ್ಯೂರಿ ಕಾಲದ ಪುರಾವೆ ಪತ್ತೆ

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತ್ಯೂರಿ ಕಾಲದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪುರಾವೆಗಳು ಧಿಕುಲಿ-ಸೀತಾವನಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತ್ಯೂರಿ ಅವಧಿಗಳ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಶರದ್ ಭಟ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 4, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
ರಾಮನಗರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಮನಗರವು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತ್ಯೂರಿ ಅವಧಿಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಧಿಕುಲಿ-ಸೀತಾವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಾಮನಗರದ ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಶರದ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುರಾವೆಗಳು ರಾಮನಗರದ ಧಿಕುಲಿ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ರಾಮನಗರವನ್ನು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ, ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತ್ಯೂರಿ ಅವಧಿಗಳ ಪುರಾವೆ (ETV Bharat)

ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧಿಕುಲಿಯು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜ ವಿರಾಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹತ್ತಿರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರಾಮನಗರ-ಧಿಕುಲಿ ಪ್ರದೇಶವು ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)

ಧಿಕುಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಗತಕಾಲದ ವಿಶಾಲವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ಧಿಕುಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದು ಅದರ ವೈಭವದ ಭೂತಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಕತ್ಯೂರಿ ಅವಧಿಗಳ ಪುರಾವೆ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪಾತ್ರ: 'ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಕಾಕಾರದ ಶಿವಲಿಂಗವು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ : ಧಿಕುಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಾಕಾರದ ಶಿವಲಿಂಗವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಪೀಠಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಕಾಕಾರದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)

ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, 10-11ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ-ಪ್ರತಿಹಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚೌಕಾಕಾರದ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಜ್‌ಪುರ (ರೈಸೆನ್)ದಲ್ಲಿರುವ ಭೋಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

