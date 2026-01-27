ಮೇಡಾರಂ ಮಹಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ; ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವ; 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಸರಳಮ್ಮ, ಪಗಿಡಿದ್ದ ರಾಜು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಡಾರಂ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಭವ್ಯ ಮೇಡಾರಂ ಮಹಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ವನಮಹೋತ್ಸವವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮೇಡಾರಂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನದಟ್ಟಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಸರಳಮ್ಮ, ಪಗಿಡಿದ್ದ ರಾಜು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಮೇಡಾರಂಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಜಂಪಣ್ಣ ವಾಗುದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಅಥವಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಬಲಿಪೀಠಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮೇಡಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೈಭವದ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 251 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 21 ಇಲಾಖೆಗಳ 42,027 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉತ್ಸವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 2,000 ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರುವ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೇಡಾರಂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 8 ಆಡಳಿತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು 42 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಂಡಲ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ, ವೇದಿಕೆಗಳು, ಜಂಪಣ್ಣ ವಾಗು, ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಊರಟ್ಟಂ, ಶಿವರಾಮ ಸಾಗರ್, ನರಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಪಡಿಗಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದವರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
1,418 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 27 ಶಾಶ್ವತ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳು, 33 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳು ಮತ್ತು 450 ವಿಎಚ್ಎಫ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 525 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 1,418 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 42 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಿಷನ್ ಭಗೀರಥ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 5,482 ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಪಣ್ಣ ವಾಗುದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, 119 ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 285 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,700 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು, ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ಜೆಸಿಬಿಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಶನ್ ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಡೋಜರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 5,000 ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, 196 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, 911 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು 65.75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 350 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೇ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಸಿಯು ಸುಮಾರು 4,000 ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 5,000 ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
