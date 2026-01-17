ETV Bharat / bharat

ಬಂಗಾಳದ ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳಕ್ಕಿದೆ 159 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ; ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ ಬೆಳೆದ ಬಗೆ ಇದು!

ಕಳೆದ ಐದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಕೇಶ್ತೋಪುರ​ ಮೀನಿನ ಮೇಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ.

everything-is-fishy-a-peek-into-keshtopurs-519-year-old-festival-of-fish-and-faith-in-bengal
ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಲಾಶ್​ ಮುಖರ್ಜಿ

ಹೂಗ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಾನಂದಪುರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಶ್ತೋಪುರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮೇಳಕ್ಕೆ 519 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ.

ಪುಷ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯಂತಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯ ತೋರಿದೆ.

everything-is-fishy-a-peek-into-keshtopurs-519-year-old-festival-of-fish-and-faith-in-bengal
ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷ ತಾಜಾ ಹುರಿದ ಮೀನಿನ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಾರರ ಸಂತೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೌರಾಲ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈತ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾ, ಭೆಟ್ಕಿ, ಬೋಲ್ ಮತ್ತು 50 ಕೆಜಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೇಗಳವರೆಗೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೀನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈಲ್‌ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರದ ರೋಹು, ಏಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಾಗಳು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಮೀನುಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಮೇಳ: ಹುರಿದ ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ 50 ರಿಂದ 300 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಅವರ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇಳ ಪಿಕ್ನಿಕ್​ ಸ್ಪಾಟ್​ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳು ಅದರ ಮುದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿಶ್ರಣ ಊಣಬಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

everything-is-fishy-a-peek-into-keshtopurs-519-year-old-festival-of-fish-and-faith-in-bengal
ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಈ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹೂಗ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬುರ್ಡುವಾನ್​, ಹೌರಾ, ನಾಡಿಯಾ, ನಾರ್ಥ್​​ 24 ಪರಗಣ ಮತ್ತು ಬಂಕುರಾದಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೇಳದ ಉಗಮದ ಕಥೆ: ಐದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್​ ಗೊಬ್ರಧನ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರಘುನಾಥ್​ ದಾಸ್​ ಗೋಸ್ಟಾಮಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರಘುನಾಥ್​ ದಾಸ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಸಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.

ರಘುನಾಥ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ಪಾಣಿಹತಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಚೈತನ್ಯರ ಹತ್ತಿರದ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಔತಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ರಾಧಾ-ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು.

everything-is-fishy-a-peek-into-keshtopurs-519-year-old-festival-of-fish-and-faith-in-bengal
ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ, ಕಚ್ಛಾ ಮಾವಿನ ಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಲ್ಸ್​ ಮೀನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತುತಂದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇವಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.

ರಘುನಾಥ ದಾಸ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಈ ಸಮುದಾಯವು ಕೇಶ್ತೋಪುರ ಮೀನಿನ ಮೇಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಕ್ತರು ಮಾಘಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ರಾಧಾ ಗೋಂವಿದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಘುನಾಥ್​​ ದಾಸ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮೀನು ಮಾರಾಟಗರರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಮೇಳವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು.

ಈ ಮೀನಿನ ಮಳಿಗೆ, ಕೀರ್ತನದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಗುಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇತರೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕುಗಳ ಸೇರಿದವು.

ರಾಧಾ- ಗೋವಿಂದ ದೇಗುಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಮರ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮೇಳ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ದೆಹಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗ ರಘುನಾಥ ದಾಸ್​ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ತೊರೆದು ಹೋಗಿ ಪುಷ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕೇಶ್ತೋಪುರ​ ಮೀನಿನ ಮೇಳವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ: ಇದೀಗ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಳದ ಆಹಾರ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್​ನಂತಹ ಹುರಿದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದಿವರೆದಿದೆ.

ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಗೋಪಾಲ್​ ಬರ್ಮನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಭಿಜಿತ್​ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರಾಟದರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ಐದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಕೇಶ್ತೋಪುರ​ ಮೀನಿನ ಮೇಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುರುತಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ದೂರದೂರಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಮೀನಿನ ರುಚಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀನು ಮಾರುವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೋಚ್!: ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಈ ತರಬೇತುದಾರ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದು ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ!

TAGGED:

HOOGHLY FISH FAIR
POUSH SANKRANTI FAIR
RAGHUNATH DAS GOSWAMI
TRADITIONAL BENGAL FESTIVALS
HOOGHLY FISH FAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.