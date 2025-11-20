'ನೀರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು': ಜಲ ಮಾತೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಮ್ಲಾ ಅಶೋಕ್ ರುಯಾ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿ 'ಜಲ ಮಾತೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಆಮ್ಲಾ ಅಶೋಕ್ ರುಯಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇವರಿಗೆ 79ರ ಪ್ರಾಯ. 'ಭಾರತದ ಜಲ ಮಾತೆ' ಎಂದು ಇವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಪರಿಮಿತ. 1,308 ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, 1,353 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು. ಇದರಿಂದ 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಾಧಕಿಯ ಹೆಸರು ಆಮ್ಲಾ ಅಶೋಕ್ ರುಯಾ. ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಂತಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಇವರ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿರುವುದು ಸಮರ್ಥ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ನೀರಿನ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅಮೋಘ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಉದಾಹರಣೆ. ಮಾನವನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದೇನು?: ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ...
1990ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಬಾಧಿತರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿತು. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಗಾಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.
ಬರಗಾಲವು ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶತಃಸಿದ್ಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ನಾವು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ವಿರಳವಾದರೂ, ಆ ದಿನ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲೋಹದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುವ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಕಿತು.
ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಅದು ಏಕೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ?. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡಿತು ಮತ್ತು ದುರಂತವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ತವರಾದ ರಾಮಗಢ ಶೇಖಾವತಿಗೆ ಜಲ ತಜ್ಞರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ಕೆಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. 2003 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು). ಇವು ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬ್ರೇಕರ್. ಮಳೆಯು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯು ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪವಾಡ. ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ಅವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- 1,308 ಜಲಮೂಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಜೀವ ಕಳೆ ಪಡೆದ 1,353 ಗ್ರಾಮಗಳು
- 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಜೀವಧಾರೆ
- ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ
- ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ
2006ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಯಿತು. ಜಲಮಟ್ಟ ಏರಿದ ನಂತರ, ಬಾವಿಗಳು ತುಂಬಿದವು. ಬಾವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಜನರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆಮ್ಲಾ ರುಯಾ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ ರುಯಾ ಅವರು, ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರು ತರಲು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ನೀರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ಯಶಸ್ಸು: ರುಯಾ ಅವರು ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಕಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮತ.
ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನೀರನ್ನು ವೃಥಾ ವ್ಯಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬದು ರುಯಾ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಆಕಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಜಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಗ್ರಾಮಮಂಗಲ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ಆಕಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
- ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ
- ಕೌಶಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅಂಶವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, "ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಅವರದ್ದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ" ಎಂದು ಆಮ್ಲಾ ಅಶೋಕ್ ರುಯಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
