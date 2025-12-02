ETV Bharat / bharat

ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ

250 ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ ಈ ಊರು ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

REDDYPALEM
ರೆಡ್ಡಿಪಾಲಂ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 5:54 PM IST

|

Updated : December 2, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿನುಕೊಂಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಲ್ಲಮಲ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮವು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.

ಬೊಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೆಡ್ಡಿಪಾಲಂ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 'ರೆಡ್ಡಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಂದರೆ, 1912 ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್​ ಇದ್ದಾರೆ: ಇಂದು ಗ್ರಾಮವು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 65 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನರಸರಾವ್‌ಪೇಟೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತವರೂರು. ಇವರ ತಂದೆ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಸ್ವತಃ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಗಿಲಿ ಕಿರಣ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

16 ಶಿಕ್ಷಕರು, 8 ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 16 ಶಿಕ್ಷಕರು, 8 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಪೊಲೀಸ್, ಅಂಚೆ, ನೋಂದಣಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ.

ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ: ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ವಿಜಯ್, ಜ್ಞಾನಸುಂದರ ರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಪಾಲಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ-ನೋಂದಣಿದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಶೌಚಾಲಯ, ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಊರು ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ಪುನೀತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶೌರಿ ಚರ್ಚ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ರೆಡ್ಡಿಪಾಲಂ 1981 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಎಂಟು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕಂದ್ರಕುಂಟ ಪ್ರಕಾಶ್.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಊರು: ಮನೆಗೆ ಮೂವರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ! ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಊರು?

Last Updated : December 2, 2025 at 6:28 PM IST

TAGGED:

EMPLOYEES VILLAGE
INSPIRING STORY
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಊರು
TRIBAL VILLAGE
REDDYPALEM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.