ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಿದೆ!... ಯಾವುದು ಆ ಊರು, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಗಯಾದ ಡೆಮಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷತೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Published : March 10, 2026 at 2:40 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಡೆಮಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (Nickname) ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ. ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.
ಆನೆ ಕಲ್ಲು, ಬಫಲೋ ಕಲ್ಲು, ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲು, ಬಂಬಲ್ಬೀ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪವಾಡದ ಕಲ್ಲು ಹೀಗೆ... ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕಾರಣ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು: ದೇಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನಿರಂಜನ ನದಿಯ ಬಳಿ, ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇವಲ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು.
"ದೇಮಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿವೆ. ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಹಥಿಯಾ ಪಠಾರ್ (ಆನೆ ಕಲ್ಲು). ಇದು ಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ನೀರು ಕಲ್ಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೋಚರಿಸದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ, ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೂರಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಫಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಫಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿ ನೀರು ಬಫಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡೆಮಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಬಂಬಲ್ಬೀ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸಾವಿನ ಕಲ್ಲು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿದಾಗ, ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಟ್ವಾ ಪತ್ತರ್ ಎಂಬ ಪವಾಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಡೆಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸದೆಯೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ.
"ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಪಂಪ್ ಇದ್ದರೂ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಮೀನಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡೆಮಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತೆಲುವ ಸ್ಟೋನ್: ಚಿತ್ರ - ವಿಚಿತ್ರ - ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ; ಇವರು ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯ!