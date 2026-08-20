'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ, ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ!': ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : August 20, 2026 at 4:25 PM IST
ಲಾತೂರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ದಿಪ್ಕೆ, ಇಂದು ಲಾತೂರ್ನ ಔಸಾ ತಹಸಿಲ್ನ ಉಜಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಲೆಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೊಣೆ. ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೊಠಡಿಗಳು, ಬೆಂಚುಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆ: ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಯೇ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸಚಿವರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ನಂತರ ಮತ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮತ ಕೇಳಲು ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
"ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೋರುವ ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಚುಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
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