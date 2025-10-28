ತುಸು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ 19 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಹುದಿತ್ತು: ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು

ETV Bharat / bharat

ಕರ್ನೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಗೆ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೈಕ್​ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾದ ಬಸ್​ (PTI)
ಕರ್ನೂಲ್​ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಹೊರವಲಯದ ಕೆದಲೆ ಮಲ್ಲಪುರಂ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್​ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ 19 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅನಾಹುತದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಸ್​ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡದಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್​ ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ವಾಹನಗಳು ಬಸ್​ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿ, ವಾಹನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದರೆ, 19 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋದ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಶಿವಶಂಕರ್​ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಗೊಂಡ ಬಸ್​ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ವಾಹನವೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯದುರ್ಗಂ ಡಿಪೋ ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು, ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 24ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೆಮೂರಿ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್​ ಬಸ್​ ಕರ್ನೂಲ್​ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಜನರು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದರು. ಬಸ್​ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದರ ಕುರಿತು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಬಸ್​​ನ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 400 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

