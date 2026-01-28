ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಷ್ಕೃತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ ದಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ ದಿವಂಗತ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪವನಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ದಿವಂಗತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಲಗಿರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾವಿದ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಅಲ ಕುರುಂಬ' ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಂಚದದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಷ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರಿನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ನಿಧನ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ವಾಸುಕಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂನ ಸೀಲಿಯೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7 ಮತ್ತು 4 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರವೇಣುವಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂತಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ತಮ್ಮ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 'ಅಲ ಕುರುಂಬ'ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನನ್ನ ಪತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ನಾವು ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಜೀವ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
"ನನ್ನ ಪತಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಆದಾಯವೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾನು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
"ನಾವು ಈಗ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂ ಬಳಿಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಮನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸುಶೀಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆರ್. ಕೃಷ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಬಡತನದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
