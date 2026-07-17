NEET UG 2026: 720ಕ್ಕೆ 715 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟಾಪರ್!
ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನ ಮೂಲದವರು.
Published : July 17, 2026 at 12:51 PM IST
ಲುಧಿಯಾನ, ಪಂಜಾಬ್: 2026ರ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನ ನಿವಾಸಿ ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ 720 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 715 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲುಧಿಯಾನದ ದುಗ್ರಿ ನಿವಾಸಿ ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026ರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಲುಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯನ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 97.2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀಟ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ NEET ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ:
ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವೈದ್ಯರಿದ್ದರೂ ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು. ಉಳಿದದ್ದು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 12-14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಗ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ.
– ಆರ್ಯನ್ ಗುಪ್ತಾ, NEET UG ಟಾಪರ್
ಆರ್ಯನ್ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು?: ನಾನು ದೆಹಲಿಯ AIIMSನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರ್ಯನ್ ETV ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರು ಕೂಡಾ ವೈದ್ಯರೇ: ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಡಾ. ಸಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅರಿವೇಶನ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಡಾ. ರೀನು ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು:
ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಿತ್ಯವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆತನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಆರ್ಯನ್ ಆತನ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ಪುನಃ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. ನಾವು ಎಂದೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.”
- ತಾಯಿ ಡಾ. ರೀನು ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಡಾ. ಸಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾ
ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: 2026ರ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು NTA ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 22.79 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 20 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 11.21 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 11.21 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 58ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರು. 720ರಲ್ಲಿ 690ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 138 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಶೇ 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 17 ರಿಂದ 19 ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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NEET ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: NTA ನಡೆಸಿದ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 11.21 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು!