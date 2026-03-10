ETV Bharat / bharat

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು ಪಿಂಚಣಿ - ಪಡಿತರ

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸವಲತ್ತು ದೊರೆತಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು ಪಿಂಚಣಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಒಡಿಶಾದ 68 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಬಾಜಿ ನಾಯಕ್​ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರಾದ್‌ಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಾಬಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು.

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸವಲತ್ತು (ETV Bharat)

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು, ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1,000 ಪಡೆಯಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಅಡಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಡಿತರ ಮಳಿಗೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಯಂತ್ರವು ಅವರನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸವಲತ್ತು (ETV Bharat)

ಹೀಗಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಗರಾದ್‌ಪುರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದವು.

ಡಿಸಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ: ಪಖಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ 1999 ರ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ನಿಂದ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು, ‘ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿ ನೋಡಿದ ಕೇಂದ್ರಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ಆರ್. ಅಯ್ಯರ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಮರುದಿನ ಪಡಿತರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಆಧಾರ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಡಿಶಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ (OCAC) ಗೆ ವಿನಂತಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪಡಿತರ ದೃಢೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಮೃತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಸವಲತ್ತು (ETV Bharat)

ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ OCAC ಕಚೇರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗರಾದ್‌ಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

