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ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕೇರಳಂ ವರದಿಯಿಂದಾಗಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TWINS FINALLY RECEIVE AADHAAR
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 3:27 PM IST

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ಅಲಪ್ಪುಳ (ಕೇರಳಂ): ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳದ ಅವಳಿ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕೇರಳಂ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂಪಾಕುಲಂ ಚೆಂಪುಂಪುರಂನ ಶ್ಯಾಮ್‌ಭವನ್‌ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಅಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲವಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಹೋದರರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಳಂಬವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಯ ನಂತರ, ತಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಶಾರತ್ ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ, ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಕುಟುಂಬವು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಕ್ಷಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ, ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಎರಡೂ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಧಾರ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಮಕ್ಕಳು ಅವಳಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ತಾಯಿಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನ ಆಧಾರ್​ ಅನ್ನು ತಂದೆಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಸಾರಥಿಯ ಆಧಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್​ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.

"ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು. ಸದಸ್ಯರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದು ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ವರದಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲು ಕಾರಣರಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಆಧಾರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TWINS FINALLY RECEIVE AADHAAR

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