ETV Bharat / bharat

ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು!: ದೆಹಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಗ್ರೌಂಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್​

ದೆಹಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತವು 21 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಇತರ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್​ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DELHI HOTEL FIRE
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಳವೀಯ ನಗರದ ಹೌಜ್ ರಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಫ್ಲರಿಶ್ ಸ್ಟೇ' ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತವು 21 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ದುರಂತವು ಕೇವಲ ಜೀವ ಹಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ನಡೆಸಿದ ಗ್ರೌಂಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ ಪಕ್ಕವೇ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​
ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ ಪಕ್ಕವೇ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​ (ETV Bharat)

ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​ಗೂ ಇದೇ ಮಾಲೀಕ!: ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ 'ಫ್ಲರಿಶ್ ಸ್ಟೇ' ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲರಿಶ್ ಇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಡವಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡೂ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಒಬ್ಬನದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

'ಫ್ಲರಿಶ್ ಇನ್' ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್, ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಸಣ್ಣ ರೂಮುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿನ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​.
ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​. (ETV Bharat)

ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ: ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 18 ರೂಮುಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂಗುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್​​ನಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೊಗೆ ಪತ್ತೆಕಾರಕ (ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್) ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್​ ನೀಡಲು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ದಪ್ಪನೆಯ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. 'ಫ್ಲರಿಶ್ ಸ್ಟೇ'ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಹೊಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ: ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 'ಫ್ಲರಿಶ್ ಸ್ಟೇ'ನಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಡಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳುವ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಫ್ಲರಿಶ್ ಇನ್' ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಮಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಹೌಜ್ ರಾನಿ-ಮಾಳವೀಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿಗೇ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಗ್ಗದ ರೂಮುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ETV BHARAT GROUND REPORT
INSIDE DELHI DEATH TRAPS
RESIDENTIAL BUILDINGS
UNSAFE HOTELS
DELHI HOTEL FIRE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.