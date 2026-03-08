ಆಂಧ್ರ: ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಪತ್ತೆ: ಏನಿದು, ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊರುಕೊಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
Published : March 8, 2026 at 3:14 PM IST
ರಾಜಮಂಡ್ರಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಷಕಾರಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬಲಿಯಾದವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಹಾಗು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ 10 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು FSL ಮತ್ತು RFSL ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ವರದಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹತ್ತು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಡ್ಡಲ ಗಣೇಶೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು 9 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರುಕೊಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಪುರದ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಣೇಶೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ರೈತರಿಂದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ. ಈತ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡೈರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಹಾಲು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾವ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದ.
80 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 30 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೆರಕೆ: ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಕೋಣೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಂ-ಸೀಲ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈತ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಗಣೇಶೇಶ್ವರ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆತನನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 80 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 30 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ಕುರುಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೀಜರ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್?: ಕಾರು, ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವನ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಮೆದುಳು, ನರ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
