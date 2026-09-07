ಎಥೆನಾಲ್ ಗೊಂದಲ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಇಳಿಕೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರಿಕೆ
ಎಥೆನಾಲ್ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2026 at 4:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (E20) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (FADA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 19.69 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇಕಡಾ 16.14 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 41.95 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇಕಡಾ 40.85 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶೇಕಡಾ 1.10 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಫಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಯಿ ಗಿರಿಧರ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಇ20 ಇಂಧನ ಗೊಂದಲ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಇ20 ಇಂಧನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,98,448 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 10 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಟ್ಟು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 65.30 ರಷ್ಟು ಇವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸಿಎನ್ಜಿ/ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೋಗಳು ಶೇಕಡಾ 21.5 ರಷ್ಟು, ಡೀಸೆಲ್ ಶೇಕಡಾ 12.89 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಗಳ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 0.31 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು 18,18,289 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 17,14,610 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 4,16,555 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿದ್ದ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ 4,02,398 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 3.40 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ.
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