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'ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಸುರಕ್ಷಿತ': E20 ಇಂಧನದ ಕುರಿತು ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ

ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri fills E85 fuel in a car during the during the launch of E85 fuel on World Environment Day on June 5
ಜೂನ್ 5ರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು E85 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಿಗೆ E85 ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 3:21 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್​ 20 ಇಂಧನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.​

ಅನಗತ್ಯ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಲು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಮೊದಲು ಕಠಿಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Maruti Suzuki WagonR BioFlex car launched in India earlier this month
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಬಯೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. (X/@HardeepSPuri)

ಕಬ್ಬಿನ ರಸ, ಮೊಲಾಸಸ್, ಮುರಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಫೀಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹುದುಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಕಾರಣ, ಇದು ಫೀಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯೂಸ್​ ಹುಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಇಂಧನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BPCL) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ-ದರ್ಜೆಯ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಧನ ಎಥೆನಾಲ್​ ಕೀಟ ನಿವಾರಕವಾದ ಡಿನಾಚುರಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ E20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, E20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಇರುವೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. E27 ದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೃಷಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

Hero Splendor+ and HF Deluxe Flex-Fuel variants launched in India earlier this month
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. (YouTube/ Hardeep Singh Puri)

ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಶುದ್ಧ ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪಾಲುದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಥನಾಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್

TAGGED:

E20 FUEL
E20 VEHICLE INSURANCE
PETROLEUM AND NATURAL GAS MINISTRY
ETHANOL
ETHANOL BLENDING PROGRAMME IS SAFE

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