ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಶಂಕೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕುರಿತ ಅನುಮಾನ. ಇ-20 ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪಸ್ವರ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು.
Published : July 4, 2026 at 9:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಳೆದು ತೂಗಿ, ಹಂತ-ಹಂತದ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರಾದ ವರ್ತಿಕಾ ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ತಯಾರಕರು, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಈ ಈ ಯೋಜನೆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು (E20) ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
E20 ಇಂಧನವು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. E20 ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ IS 17021 ಕ್ಕೆ ಇದು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 77,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ E20 ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಧನವು ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ 5 (ಬಿಎಸ್-5) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಜ್ಞ ರಾಹುಲ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು 2023 ರಿಂದ ಇ20 ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇ-10 ಮಾನದಂಡವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿಯು 2023 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-20 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇ-10 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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