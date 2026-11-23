ESIC ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೇ ಹಣ!
ಇಎಸ್ಐಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 4:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಇಎಸ್ಐಸಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇಎಸ್ಐಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತನ್ನ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ-2020 ರ ಅಡಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು-2026 ಎಂದು ಬದಲಿಸಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ESIC) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು 1950 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇಎಸ್ಐ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಎಸ್ಐಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಡೀಮ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಎಸ್ಐಸಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- ನಿಗಮದ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿರಬೇಕು.
- ನಿಯಮ 38ರ ಅಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ 'ಫಾರ್ಮ್ 8ಬಿ' ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.
- ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ವಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 21 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಎಸ್ಐಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಾಯ, ಅಪಘಾತದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಲಂಬಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವಲಂಬಿತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ. (ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು)
ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅರ್ಜಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 50 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು 56 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮೆದಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 42 ದಿನಗಳೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮೆದಾರರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚ: ವಿಮೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೋರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಮೃತ ವಿಮೆದಾರರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
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