ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ, 51 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಲಾಭ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ 51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 8:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2004 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2014ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ, ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸಿಕ 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹೊಸ ನೌಕರರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೌಕರರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಈ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಉಳಿತಾಯ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (EDLI) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೇತನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಹೊರೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ 16 ಜೂನ್ 2026 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ವೆಚ್ಚ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸುಮಾರು 10,250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 11,339 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 56,696 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.68 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (EPS) ಸುಮಾರು 82 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
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