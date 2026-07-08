ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ
ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿ ಇಳಿಕೆ- ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಜಮಾ- ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
Published : July 8, 2026 at 4:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 34 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ₹1.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಿಂದಿನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗ: ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಐಟಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಸದಸ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಿವರಗಳು, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಾಕಿಗಳು, ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯು ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಇರುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತದ ಗೋಚರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಾಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುಎಎನ್ ಆಧಾರಿತ ಸದಸ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವು. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲು ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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