ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವಾಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಖಾತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ? ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 7:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವರು, ತಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
EPF ಖಾತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ: ಸದಸ್ಯರು 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಖಾತೆಯು 58 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ: ಸದಸ್ಯರು 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಆ ಖಾತೆಯು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 61 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು (36 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ) ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.
70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ: 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಯು 73ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣಹೊಂದಿದ 36 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗಳು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ (ಅರ್ಜಿ) ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಬರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಮೆಯಾದ ಹಣದ 36 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಿಫ್ ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಹಂತಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದ 'ಮೆಂಬರ್ ಇ-ಸೇವಾ' ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು.
ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆದ ನಂತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವಿರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ (final settlement) ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ 19 ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಫಾರ್ಮ್ 19 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾದರೆ ಹಣವು ಮತ್ತೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು.
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